Lazio-Napoli, svelato l’arbitro del match: la designazione completa

Ecco la designazione completa di Lazio-Napoli, gara in programma domenica alle 12:30

Emanuele Petrucci /
Arbitro

La partita di Udine ha lasciato diversi strascichi sia ai tifosi che alla squadra, sarebbero stati tre punti fondamentali in ottica Europa. Domenica alle 12:30 la Lazio inaugurerà il suo nuovo anno in casa contro il Napoli; proprio in questi minuti è stato svelato l’arbitro che dirigerà l’incontro.

Massa
Arbitro Massa - Via onefootball (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’arbitro di Lazio-Napoli

Sarà Davide Massa l’arbitro del match in programma domenica alle 12:30: ecco la designazione completa dell’incontro.

La designazione completa di Lazio-Napoli

Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV uomo: Piccinini
VAR: Di Paolo
AVAR: Doveri 

