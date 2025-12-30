Lazio-Napoli, svelato l’arbitro del match: la designazione completa
Ecco la designazione completa di Lazio-Napoli, gara in programma domenica alle 12:30
La partita di Udine ha lasciato diversi strascichi sia ai tifosi che alla squadra, sarebbero stati tre punti fondamentali in ottica Europa. Domenica alle 12:30 la Lazio inaugurerà il suo nuovo anno in casa contro il Napoli; proprio in questi minuti è stato svelato l’arbitro che dirigerà l’incontro.
L’arbitro di Lazio-Napoli
Sarà Davide Massa l’arbitro del match in programma domenica alle 12:30: ecco la designazione completa dell’incontro.
La designazione completa di Lazio-Napoli
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV uomo: Piccinini
VAR: Di Paolo
AVAR: Doveri