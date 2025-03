Calvarese: "Rigore, rosso e contatto Musah-Dia, vi spiego tutto…"

La Lazio torna a trionfare a San Siro sul Milan dopo 6 anni dall'ultima volta grazie al rigore realizzato da Pedro all'ultimo minuto. La squadra di Baroni contro un Milan allo sbando crea e sciupa tantissimo meritando sul campo la vittoria per aver sin dal fischio d'inizio impresso un gran ritmo al match. La gara di ieri sera ha tuttavia avuto una coda polemica anche per gli episodi arbitrali avvenuti con un'espulsione, un rigore e tante discussioni per alcune decisioni prese sul rettangolo di gioco dall'arbitro Manganiello.

Milan-Lazio - IPA

Gli episodi di Milan-Lazio

La sfida tra rossoneri e biancocelesti è stata ricchissima di episodi (per la moviola completa clicca qui): a far discutere sin da subito è stato l'intervento da ultimo di Musah su Dia non giudicato falloso da Manganiello, le immagini restano tutt'ora non chiare e non si capisce se il centrocampista rossonero prenda per primo il pallone o il Numero 11 biancoceleste. L'altro episodio contestato soprattutto dai meneghini è il rosso a Pavlovic, ma i parametri per il fallo grave di gioco con conseguente cartellino rosso ci sono tutti. Infine, il rigore procurato da Isaksen e causato da Maignan è stato assegnato solo dopo il consulto VAR e non ravvisato in campo dal direttore di gara.

Tutti gli episodi più significativi sono stati analizzati da Gianpaolo Calvarese sul proprio profilo Instagram definendola “una partita difficilissima” ma in cui alla fine Gianluca Manganiello “ne esce bene”.

Il giudizio di Calvarese