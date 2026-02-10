Open VAR: "Giusto annullare il gol di Koopmeiners, Gila-Cabal situazione difficile…"

Juventus-Lazio sta facendo discutere molto soprattutto sponda bianconera, che reclama un rigore mancato per il contatto Gila-Cabal e per il gol annullato a Koopmeiners per fuorigioco attivo di Thuram.

Nel corso del consueto appuntamento ad Open VAR in onda su DAZN sono stati commentati tutti gli episodi di Juventus-Lazio.

Arbitro: Vieni su, nulla (riferito a Cabal).

VAR: A posto, metto velocità normale se ti serve. A meno che non sia imprudente. Check completato il primo ora controllo il fuorigioco.

Arbitro ai giocatori: lì tocca la palla ed è un contatto di gioco.

VAR: Tocca Thuram? Mi interessa sapere quello. Anche se la tocca non cambia se la sfiora o la tocca comunque impatta. Dobbiamo solo mettere la linea perchè non ho la bandiera. Ti diamo la conferma del fuorigioco, lui allarga le gambe e fa passare il pallone. Non c'è rigore e confermato il fuorigioco.

Annullare il gol a Koopmeiners è una decisione corretta, Thuram fa un chiaro movimento che impatta sulla capacità di Provedel di effettuare la parata, è nei pressi dell'area di porta fa di tutto per evitare il contatto con il pallone. La sola posizione e il movimento di Thuram è punibile a prescindere da un'eventuale tocco o meno.

Contatto Gila-Cabal? È una situazione veramente molto complessa a livello tecnico. Partiamo da un assunto di disposizioni internazionali su cui si focalizzano sia Guida sia al VAR. Cabal scarica il pallone e a livello internazionale si dice che una volta che viene scaricato il pallone se c'è un contatto negligente, Guida lo definisce di gioco, e Cabal non può intervenire nell'azione c'è un Play-On. In questo caso il pallone giocato da Cabal resta a McKennie che può chiudere un'eventuale triangolo e questo è l'elemento ulteriore che porta ad una matrice di punibilità anche se non c'è l'imprudenza. È una situazione difficile da campo si concentrano su questa disposizione internazionale, se ci fosse stato il cross non sarebbe stato punibile ma il fatto che Cabal abbia ancora giocabilità nella chiusura di un'eventuale triangolo porta verso la punibilità. È una situazione di complessità vera, poi Guida in campo, Mazzoleni e Maresca al VAR parliamo di un grandissimo arbitro e di due grandissimi varisti si focalizzano sulla mancata imprudenza e non considerano la possibile giocata ulteriore. Gli organismi internazionali stabiliscono che se c'è un fallo imprudente anche a pallone scaricato, step-on-foot o intervento duro, a prescindere dallo scarico c'è la punibilità se invece si tratta di situazione negligente non c'è punibilità.