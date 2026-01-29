La Lazio risolve il caso Vernis: il comunicato ufficiale

Attraverso una nota ufficiale la Lazio ha chiarito la situazione su Nicole Vernis, la calciatrice che lo scorso ottobre lasciò la squadra per tornare negli Stati Uniti senza nessuna autorizzazione da parte della società.

"La S.S. Lazio Women 2015 a.r.l., comunica di aver raggiunto un accordo transattivo con il Lexington Sporting Club e la sig.ra Nicole Vernis volto a prevenire l’insorgere di una controversia dinanzi agli organi di giustizia sportiva. In esecuzione dell’intesa raggiunta, la calciatrice farà rientro negli Stati Uniti per proseguire la propria attività agonistica. La S.S. Lazio Women 2015 a.r.l. riceverà un indennizzo a titolo compensativo. Il Lexington Sporting Club esprime il proprio apprezzamento alla S.S. Lazio Women 2015 a.r.l. per la collaborazione e la professionalità dimostrate nella gestione della vicenda.