Lazio: i nomi per il mercato nell'incontro tra Sarri, Lotito e Fabiani

Il vertice tra Lotito, Fabiani e Sarri è stato ricco di dialogo e, come riporta Il Corriere dello Sport, le parti hanno parlato anche del dà farsi per il mercato invernale.

Sarri, infatti, sta cercando di continuare ad aggiungere punti in classifica, così da arrivare alla prossima finestra di mercato in una posizione che potrebbe destare l'attenzione dei futuri acquisti biancocelesti.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

L'incontro tra le tre parti

Ieri, il Patron biancoceleste si è presentato a Formello - insieme al ds Fabiani - per parlare con Maurizio Sarri, dialogo importante per far tornare il buonumore in casa Lazio. Infatti, le dichiarazioni del mister toscano dopo la partita contro l'Atalanta, in cui spiegava di aver firmato senza essere a conoscenza del blocco di mercato, avevano destabilizzato i piani alti della società.

Gli effetti di questo vertice, però, saranno chiariti una volta per tutte nella conferenza stampa di oggi (alle ore 14:15), dove parlerà Sarri.

I nomi della lista di Sarri

Come riporta SportMediaset, inoltre, Sarri avrebbe dichiarato a Fabiani e Lotito i calciatori che vorrebbe con sé. Tra questi, l'allenatore ha ricordato i nomi di Insigne e Ilic, profili che sembrerebbero poter dare una spinta in più alla squadra capitolina. A questa iniziativa, i due vertici biancocelesti hanno risposto che per far avverare il tutto la Lazio dovrà cedere alcuni giocatori, come Belahyane e Noslin.