Lazio-Bologna: emozionante omaggio a Sinisa Mihajlovic

Tante emozioni questo pomeriggio prima del fischio iniziale tra Lazio e Bologna. Non solo il tributo a Ciro Immobile, che torna per la prima volta da ex dopo la lunga esperienza laziale dove ha scritto la storia della prima squadra della capitale. Protagonista anche un’iniziativa importantissima promossa da ADMO Lazio - Associazione Donatori Midollo Osseo presente con vari stand informativi e nel ricordo di Sinisa Mihajlović.

La presenza della famiglia Mihajlovic

Poco prima del fischio iniziale del match la moglie Arianna e i figli Dusan, Nicholas e Viktorija sono scesi in campo proprio con lo striscione dell’ADMO mentre tutto lo stadio ricordava Sinisa. Impossibile trattenere l’emozione per la famiglia di Sinisa e anche per i 40.000 dell’Olimpico che hanno regalato una standing ovation all'ex giocatore.

Il coro dei tifosi della Lazio

Scene toccanti e una colonna sonora donata dal pubblico biancoceleste, davvero caldissimo, un coro assordante: “e se tira Sinisa e se tira Sinisa è gol”. Storico coro dei tempi d'oro della Lazio di Sergio Cragnotti quando Sinisa Mihajlovic era un pilastro fondamentale di quella squadra.