Zortea in conferenza: "Partita equilibrata. Giusto un punto a testa"

Finisce in parità la sfida tra Lazio e Bologna valida per la 14° giornata di campionato: i gol di Isaksen e Odgaard hanno aperto e chiuso la gara, mantenendo l'equilibrio anche per tutto il secondo tempo.

A commentare il match all'Olimpico è stato il giocatore rossoblù, Nadir Zortea, che in conferenza stampa ha rilasciato le sue impressioni sul match.

La conferenza stampa di Zortea