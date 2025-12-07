Zortea in conferenza: "Partita equilibrata. Giusto un punto a testa"
L'intervento nel post gara del rinforzo rossoblù di Italiano
Finisce in parità la sfida tra Lazio e Bologna valida per la 14° giornata di campionato: i gol di Isaksen e Odgaard hanno aperto e chiuso la gara, mantenendo l'equilibrio anche per tutto il secondo tempo.
A commentare il match all'Olimpico è stato il giocatore rossoblù, Nadir Zortea, che in conferenza stampa ha rilasciato le sue impressioni sul match.
La conferenza stampa di Zortea
Procede bene il mio ambientamento. Tanto da migliorare in fase difensiva. Devo riguardare questa partita per dare un giudizio su quello che ho fatto. Partita equilibrata, squadre toste: ritmo nel primo tempo, più tattica nel secondo. Peccato per aver preso goal, nel secondo tempo potevamo anche sfruttare l'uomo in più. Un punto a testa credo sia giusto.