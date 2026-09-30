Lazio, Gattuso punta su Floriani-Mussolini: incontro per il rinnovo

Lazio, futuro Floriani-Mussolini: parte la trattativa per il rinnovo

La Lazio guarda al futuro di Romano Floriani-Mussolini. Il club biancoceleste ha deciso di destinare parte dei soldi risparmiati con il taglio dell'ultimo anno di contratto di Patric, ceduto all'Al-Ittifaq, allo stipendio del terzino destro, il cui attuale accordo scade nel 2028.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ieri è partita la trattativa per il rinnovo, dopo il convincente avvio di stagione del calciatore. Un segnale importante della fiducia che la società e Gennaro Gattuso stanno riponendo nel giovane terzino.

Dopo la sosta, Floriani-Mussolini dovrà però riscattare l'episodio del Penzo. Un suo retropassaggio ha infatti provocato il rigore assegnato al Venezia, successivamente neutralizzato da Mandas. Gattuso considera quanto accaduto un errore di gioventù, parte di un percorso di crescita che il tecnico aveva già messo in conto.

Gattuso crede in Floriani-Mussolini: sarà titolare contro il Monza

La fiducia dell'allenatore nei confronti di Floriani-Mussolini viene da lontano. Già a luglio Gattuso aveva convinto la Lazio a non cederlo, nonostante fosse stato raggiunto un accordo con l'Empoli.

Adesso il tecnico intende continuare a puntare su di lui. Alla ripresa del campionato, infatti, Romano sarà ancora titolare contro il Monza all'Olimpico.

Marusic tornerà a disposizione soltanto per la successiva trasferta contro la Juventus a Torino. Anche quando sarà nuovamente disponibile, però, non è scontato che il montenegrino torni immediatamente titolare.

Lazio, il piano sulle fasce: Floriani e Marusic possono alternarsi

L'idea di Gattuso è quella di alternare Floriani-Mussolini e Marusic sulla corsia destra. In alcune occasioni, inoltre, Adam Marusic potrebbe essere spostato sulla fascia sinistra come alternativa a Tavares.

Una soluzione legata anche alle altre scelte a disposizione dell'allenatore. Il nuovo acquisto Pedraza continua infatti a non convincere Gattuso, come emerso anche nel primo tempo del test contro l'Arezzo.

Luca Pellegrini, invece, resta fuori lista per una decisione punitiva del club.