FIGC, se salta Malagò è pronto un altro nome: quattro club si sono già mossi

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha incassato ieri la fiducia della Serie A con grande soddisfazione, definendo le parole di stima ricevute come qualcosa che gli ha fatto enormemente piacere. Tra queste spiccano anche quelle di Aurelio De Laurentiis, secondo cui Malagò sarebbe l'unico capace di rimettere sui binari giusti il calcio italiano, pur denunciando tentativi di farlo cadere per ambizioni di potere altrui.

I movimenti sottotraccia

Nonostante la fiducia incassata, c'è già chi lavora sottotraccia per non farsi trovare impreparato in caso di ribaltone, come riportato da Repubblica. Sfruttando l'ipotesi di un breve commissariamento, alcuni club di Serie A avrebbero infatti già avviato i contatti per individuare un successore.

L'ombra di Galliani

Il nome cerchiato in rosso è quello di Adriano Galliani, attuale senatore di Forza Italia ed ex amministratore delegato del Milan, pronto a guidare la FIGC per una transizione biennale fino alle prossime elezioni. Almeno quattro società si sarebbero già mosse e, stando a quanto confidato alle persone vicine, lo stesso Galliani avrebbe fatto sapere: "Stavolta non mi tiro indietro".