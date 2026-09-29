Bisignani-Lotito, un’ora davanti al pm: «Non volevo danneggiare il presidente»

Luigi Bisignani si è presentato spontaneamente davanti al pm Lorenzo Del Giudice per rendere dichiarazioni e ribadire la propria posizione: non sarebbe la mente di alcun complotto finalizzato a danneggiare il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Un incontro durato circa un’ora, durante il quale il giornalista, indagato per aggiotaggio, ha fornito la propria versione nell'ambito dell'inchiesta.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, per la Procura Bisignani avrebbe diffuso «notizie false» con l'obiettivo di «provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Ss Lazio Spa, società quotata».

Bisignani davanti al pm sul caso Lotito

Bisignani ha scelto di presentarsi spontaneamente per rendere dichiarazioni davanti al pm Lorenzo Del Giudice.

Al centro della vicenda c'è quindi anche il possibile effetto sul mercato azionario delle notizie pubblicate riguardanti la SS Lazio Spa.

La posizione di Bisignani è stata riassunta dal suo legale, Martina Pompei, al termine delle dichiarazioni rese dal suo assistito.

Il legale di Bisignani: «Mai pensato di influenzare il mercato»

L'avvocato ha spiegato la posizione sostenuta da Bisignani davanti al pubblico ministero:

«Il mio assistito ha affermato che mai ha pensato che i suoi articoli potessero minimamente influenzare il mercato azionario».

Bisignani ha dunque ribadito la propria posizione nell'ambito dell'indagine per aggiotaggio, sostenendo di non aver mai pensato che i propri articoli potessero avere un'influenza sul mercato azionario.