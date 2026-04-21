Atalanta-Lazio, niente Formello? Il tifo biancoceleste si sposta in aeroporto

Il destino è in palio a Bergamo. Dopo il 2-2 dell'andata, la Lazio vola in casa della Dea per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Domani sera alle ore 21:00 i biancocelesti si giocheranno il tutto per tutto per staccare il pass per la finalissima dell'Olimpico. È una partita che vale una stagione, una battaglia dove ogni pallone peserà come un macigno e dove la concentrazione dovrà essere massima dal primo all'ultimo minuto.

La carica di Fiumicino

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nonostante le restrizioni che vietano la trasferta e l'assenza della Curva Nord a Formello per via delle tensioni con la società, il tifo laziale non farà mancare il proprio sostegno alla partenza. Infatti, i tifosi si ritroveranno numerosi all'aeroporto di Fiumicino per far sentire il loro sostegno e amore ai calciatori prima del decollo verso la Lombardia. È un rito consolidato, un "caricabatterie" umano fondamentale per far sentire a Sarri e ai suoi ragazzi che, anche lontano da casa, la passione della gente non li abbandonerà mai.

​Il tifo unito col maxischermo

​La vicinanza non finisce qui: grazie al via libera di Questura e Comune, i tifosi potranno seguire la sfida di domani sera insieme. A partire dalle 18:00, sarà attivo un maxischermo dedicato che permetterà al popolo laziale di radunarsi e vivere l'emozione della semifinale in compagnia. La location ufficiale verrà svelata proprio oggi alle 12:00, offrendo ai sostenitori il teatro perfetto per spingere la squadra verso l'impresa.