Atalanta-Lazio, niente Formello? Il tifo biancoceleste si sposta in aeroporto
Il tifo organizzato, assente al centro sportivo di Formello, ha deciso di dimostrare il proprio sostegno alla rosa biancoceleste in un modo diverso, ecco quale
Il destino è in palio a Bergamo. Dopo il 2-2 dell'andata, la Lazio vola in casa della Dea per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Domani sera alle ore 21:00 i biancocelesti si giocheranno il tutto per tutto per staccare il pass per la finalissima dell'Olimpico. È una partita che vale una stagione, una battaglia dove ogni pallone peserà come un macigno e dove la concentrazione dovrà essere massima dal primo all'ultimo minuto.
La carica di Fiumicino
Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nonostante le restrizioni che vietano la trasferta e l'assenza della Curva Nord a Formello per via delle tensioni con la società, il tifo laziale non farà mancare il proprio sostegno alla partenza. Infatti, i tifosi si ritroveranno numerosi all'aeroporto di Fiumicino per far sentire il loro sostegno e amore ai calciatori prima del decollo verso la Lombardia. È un rito consolidato, un "caricabatterie" umano fondamentale per far sentire a Sarri e ai suoi ragazzi che, anche lontano da casa, la passione della gente non li abbandonerà mai.
Il tifo unito col maxischermo
La vicinanza non finisce qui: grazie al via libera di Questura e Comune, i tifosi potranno seguire la sfida di domani sera insieme. A partire dalle 18:00, sarà attivo un maxischermo dedicato che permetterà al popolo laziale di radunarsi e vivere l'emozione della semifinale in compagnia. La location ufficiale verrà svelata proprio oggi alle 12:00, offrendo ai sostenitori il teatro perfetto per spingere la squadra verso l'impresa.