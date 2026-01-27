Lazio, Briga: "Sarri é il cavallo di troia della società. Cosa direi a Lotito?..."

Mattia Briga, cantante e grande tifoso laziale, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo gli ultimi avvenimenti nel mondo Lazio.

Le dichiarazioni di Mattia Briga a Radio Laziale

Se potesse dire qualcosa a Lotito

Io non ho niente da dirgli, il dialogo che ha impostato con i tifosi é di un livello completamente sbagliato. Io non ho niente da dirgli, dopo 22 anni ha fatto il suo tempo. La situazione è diventata surreale, lo era anche prima ma ora è peggiorata.

Tare e i cicli giusti di Lotito

Lui ha azzeccato due cicli in 10 anni, quello con Klose e Candreva e quello con Milinkovic e Luis Alberto. Dico azzeccare perché é stato bravo Tare a prendere giocatori giovani e molto talentuosi. Tare? Parliamo di un uomo che conosce il calcio e i calciatori, Modric ha detto che è andato a prenderlo direttamente in Croazia e lui aveva anche altre opzioni. Una persona che lavora nello sport, devo progettare per primeggiare ma si vede che non è mai stato l'obiettivo primario.

Lotito

Volente o dolente, anche se non ti piace, lui è associato alla Lazio e quando io ascolto certi messaggi pronunciati con quei toni, io mi vergogno. Sono tutte provocazioni perché lui è così e l'ha impostata in questo modo.

Il Comandante Maurizio Sarri

Rischio retrocessione? Poteva toccare alla Fiorentina o a noi. Io penso che Sarri sia il cavallo di troia dentro la società, e non parlo della parte tecnica o tattica perché ho le mie opinioni che sono diverse dalla persona che é. Lui ha sempre detto la sua verità, è onesto e lancia delle staffilate contro la società sono tutte meritate, con un reparto di comunicazione adeguato riesci a contenerle ma è ridicolo come i comunicati vengono trasmessi.

Le squadre italiane

Le squadre materassi non esistono più, sei a rischio sveglia contro ogni squadra perché ora tutte le altre si sono riformate tranne quelle italiane.

Il suo album Sentimenti

Sono sempre stata una persona curiosa per quanto riguarda la musica, non si può restare sempre nello stesso orticello. La gente mi conosce per amici ma era 11 anni fa, da allora sono cambiato. Nella mia vita ho esplorato anche il pop e quest'anno sono uscito con un album dedicato interamente a mia moglie, di cui una canzone è dedicata anche alla mia città Roma. Arianna? Ha un'intelligenza specifica, sa relazionarsi con le persone. Io pensavo che da solo stavo bene e dovevo trovare qualcuno con cui stare meglio e con lei e così.

