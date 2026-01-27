Ufficiale: Christos Mandas in prestito al Bournemouth

Mattinata di ufficialità in casa Lazio, mentre Daniel Maldini sta svolgendo il consueto iter tra visite mediche e test atletici, il club biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo di Edoardo Motta e la cessione in prestito di Mandas.

Mandas ufficiale in prestito al Bournemouth

Come si legge dal comunicato ufficiale apparso sul sito della Lazio, Christos Mandas lascerà la a titolo temporaneo per volare in Inghilterra al Bournemouth. Per lui si tratta (non specificato nel comunicato) di un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni di euro, più indennizzo qualora non venisse riscattato.

mandas

Il comunicato della Lazio