Ufficiale: Christos Mandas in prestito al Bournemouth
Come si legge dal comunicato ufficiale apparso sul sito della Lazio, Christos Mandas lascerà la a titolo temporaneo per volare in Inghilterra
Mattinata di ufficialità in casa Lazio, mentre Daniel Maldini sta svolgendo il consueto iter tra visite mediche e test atletici, il club biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo di Edoardo Motta e la cessione in prestito di Mandas.
Mandas ufficiale in prestito al Bournemouth
Come si legge dal comunicato ufficiale apparso sul sito della Lazio, Christos Mandas lascerà la a titolo temporaneo per volare in Inghilterra al Bournemouth. Per lui si tratta (non specificato nel comunicato) di un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni di euro, più indennizzo qualora non venisse riscattato.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo temporaneo il portiere Christos Mandas all`AFC Bournemouth.
Mandas, acquistato nell`estate 2023 dall`OFĪ Creta, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 33 presenze.
Tutto il club desidera ringraziare Christos per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.