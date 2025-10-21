Orsi contro Sarri: "Invece di lamentarsi poteva non firmare…"

Nonostante il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, la situazione in casa Lazio continua ad essere delicata con un'infermeria ancora piena di titolari ed un calendario che non aiuta. Ogni partita per Sarri è una tempesta in cui gettarsi, non a casa nel post-partita di Atalanta-Lazio ha definito le ultime tre partite allenate come le più difficili della sua carriera.

Il Comandante ha punzecchiato Fabiani e Lotito in conferenza stampa dalla pancia del New Balance Stadium, ma le sue parole non sono piaciute ad alcuni tra cui l'ex portiere della Lazio: Fernando Orsi, che sulle frequenze di Radio Radio ha così commentato.

Le parole di Orsi a Radio Radio

Non capisco perché prima non era così polemico e ora si. Diceva “Sono rimasto per il popolo, per la gente”. E adesso invece? Invece di lamentarsi adesso, quando gli hanno detto questa cosa poteva non firmare il contratto. Lamentarsi adesso è del tutto inutile. Non capisco perché adesso abbia preso questa direzione. È un alibi?

