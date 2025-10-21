Orsi contro Sarri: "Invece di lamentarsi poteva non firmare…"
Le parole di Sarri non sono piaciute a Fernando Orsi, che ai microfoni di Radio Radio ha criticato l'allenatore biancoceleste
Nonostante il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, la situazione in casa Lazio continua ad essere delicata con un'infermeria ancora piena di titolari ed un calendario che non aiuta. Ogni partita per Sarri è una tempesta in cui gettarsi, non a casa nel post-partita di Atalanta-Lazio ha definito le ultime tre partite allenate come le più difficili della sua carriera.
Il Comandante ha punzecchiato Fabiani e Lotito in conferenza stampa dalla pancia del New Balance Stadium, ma le sue parole non sono piaciute ad alcuni tra cui l'ex portiere della Lazio: Fernando Orsi, che sulle frequenze di Radio Radio ha così commentato.
Le parole di Orsi a Radio Radio
Non capisco perché prima non era così polemico e ora si. Diceva “Sono rimasto per il popolo, per la gente”. E adesso invece? Invece di lamentarsi adesso, quando gli hanno detto questa cosa poteva non firmare il contratto. Lamentarsi adesso è del tutto inutile. Non capisco perché adesso abbia preso questa direzione. È un alibi?
Le parole di Sarri in conferenza stampa dopo Atalanta-Lazio
Sono venuto alla Lazio e mi hanno detto che a giugno il mercato l'avrei deciso io, però era chiuso. Ora mi stanno dicendo che chi va via, lo decido io. Probabilmente sarà chiuso e mi stanno prendendo per il culo (ndr). Vediamo se in qualche riunione, o quando ci saranno certezze su quello che sarà il futuro della Lazio, di gettare delle basi.