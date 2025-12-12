Sirene dalla Spagna per Gila: la situazione

La permanenza di Mario Gila alla Lazio non è affatto scontata, già a partire dalla prossima finestra di mercato. Il difensore spagnolo, legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza a giugno 2027 e con un ingaggio ritenuto basso rispetto al suo rendimento, è diventato un profilo molto appetibile sul mercato.

Interesse dalla Spagna

Come riporta La Repubblica, le sirene più forti arrivano dalla Liga, con il Villarreal che avrebbe messo gli occhi su di lui. La squadra di Marcelino è attualmente terza in campionato e, nonostante le difficoltà in Champions League, vuole rinforzarsi a gennaio per blindare la zona alta della classifica. Su Gila resta inoltre vivo l’interesse dell’Inter. Dal canto suo, la Lazio proverà fino all’ultimo a strappare il rinnovo, soprattutto per evitare il rischio di perderlo a zero. In caso di cessione, però, il club dovrà fare i conti con una clausola pesante: il 50% dell’incasso finirebbe al Real Madrid.