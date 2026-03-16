Il tifo organizzato: "Coreografia in Tevere? Solito dispetto di Lotito: ecco cos'è accaduto"
Le dichiarazioni del tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale
Fraioli
L'intervento ai microfoni di Radio Laziale del tifo organizzato dopo il divieto di esporre la coreografia, inizialmente autorizzata, in Tribuna Tevere.
Il tifo organizzato a Radio Laziale
Solito dispetto da parte del signor Claudio Lotito. Ha deciso un’ora prima che la parola “libertà” creata con cartoncini in Tevere non andava bene, ha chiesto di farla rimuovere dalle forze dell’ordine. Ci troviamo a commentare di nuovo un episodio squallido.
Sulla scelta per il derby
Non si rientra allo stadio per le gare in casa, neanche a Ponte Milvio. Dopo ieri non ci lascia altra scelta. Derby? Ci si penserà, non c'è nessuna decisione, cosi per un'eventuale finale. La libertà non viene data, la libertà va presa.