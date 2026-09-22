Lazio, Mandas è già tra i migliori portieri della Serie A: decisivo anche dal dischetto

Il portiere biancoceleste occupa il terzo posto nella classifica di rendimento del campionato. La parata sul rigore contro il Venezia conferma il suo straordinario momento.

Christos Mandas continua a prendersi la scena con la maglia della Lazio. L’estremo difensore biancoceleste è infatti salito al terzo posto nella classifica dei migliori portieri della Serie A, confermandosi tra i protagonisti assoluti di questo avvio di campionato.

Dopo cinque presenze valutate, Mandas ha ottenuto una media voto di 6,50. Davanti al greco si trova soltanto Lorenzo Palmisani del Frosinone, primo con 6,60. Il portiere laziale condivide invece il secondo miglior punteggio con Elia Caprile del Cagliari e Mile Svilar della Roma.

Mandas decisivo contro il Venezia

A impreziosire ulteriormente il rendimento di Mandas è stata l’ultima prestazione contro il Venezia. Il portiere della Lazio si è reso protagonista neutralizzando un calcio di rigore, un intervento determinante che ha confermato sicurezza, personalità e affidabilità tra i pali.

Non soltanto una parata spettacolare, dunque, ma un episodio capace di incidere sul risultato e sul rendimento complessivo della squadra. Mandas ha dimostrato ancora una volta di saper rispondere presente nei momenti più delicati della partita.

La Lazio si gode il suo portiere

La classifica prende in considerazione esclusivamente i calciatori che hanno ricevuto una valutazione in almeno metà delle partite disputate. Un criterio che rende ancora più significativo il piazzamento del numero uno biancoceleste.

Questa la graduatoria dei primi cinque portieri:

Lorenzo Palmisani (Frosinone): 6,60 Elia Caprile (Cagliari): 6,50 Christos Mandas (Lazio): 6,50 Mile Svilar (Roma): 6,50 Marco Carnesecchi (Atalanta): 6,40

La Lazio può quindi godersi un Mandas sempre più decisivo. Il rigore parato a Venezia rappresenta soltanto l’ultima conferma della crescita del portiere greco, ormai stabilmente tra i migliori interpreti del ruolo in Serie A.