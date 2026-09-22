Lazio, Giuffredi parla di Zaccagni: il messaggio su Gattuso e la condizione fisica

Mattia Zaccagni è un giocatore importante per Gennaro Gattuso. A sottolinearlo è stato Mario Giuffredi, agente del capitano della Lazio, intervenuto in occasione dell’R Star Palermo Football Meeting, organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, della Lumsa e del Comune di Palermo.

Al centro delle parole dell’agente anche il rapporto tra Zaccagni e Gattuso. I due, infatti, si conoscono già grazie all’esperienza con la Nazionale italiana.

Lazio, Giuffredi: “Zaccagni è importante per Gattuso”

Secondo quanto riportato da Mario Giuffredi durante il suo intervento, il capitano biancoceleste riveste un ruolo importante per l’allenatore della Lazio.

“Zaccagni è un giocatore importante per Gattuso”, ha dichiarato l’agente parlando del rapporto tra il tecnico e il calciatore.

Zaccagni, Giuffredi torna sull’ultima stagione

Giuffredi si è soffermato anche sulle condizioni fisiche dell’esterno, ricordando le difficoltà affrontate durante l’ultima annata.

“Il suo ultimo anno è stato sofferto dal punto di vista fisico e spero che possa riprendere a fare quel che ha fatto negli anni precedenti”.

L’auspicio dell’agente è dunque quello di rivedere Zaccagni esprimersi sui livelli mostrati nelle stagioni precedenti, dopo un anno complicato sotto l’aspetto fisico.