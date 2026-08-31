Nuovo tentativo della Lazio per Mauro Icardi: le ultime
Photo by Ahmad Mora/Getty Images via Onefootball
La Lazio non molla la pista che porta a Mauro Icardi. Già nelle passate settimane il nome dell'ex capitano dell'Inter era stato accostato al club biancoceleste, interessato a assicurarsi le sue prestazioni per rafforzare ulteriormente il reparto avanzato. Tuttavia, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, la dirigenza biancoceleste avrebbe mosso un nuovo tentativo per l'attaccante, ricevendo anche in questo caso un muro da parte dell'entourage del giocatore.
L'indiscrezione
Il retroscena: la #Lazio ha fatto un nuovo tentativo per Mauro #Icardi due giorni fa, ma per il momento (ancora una volta) senza ricevere apertura