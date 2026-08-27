Genoa, interesse per Cancellieri. Di Marzio: "Si vuole chiudere nelle prossime ore, si attende..."

Matteo Cancellieri sarebbe finito nel mirino del Genoa di De Rossi. In questi ultimi giorni di mercato, il Grifone potrebbe pensare di sondare concretamente l'obiettivo e, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, avrebbe intenzione di chiudere già nelle prossime ore. Al momento, si attende solo il via libera da parte dell'esterno laziale.

L'indiscrezione di Di Marzio

Il Genoa spinge per Cancellieri e vuole provare a chiudere nelle prossime ore: si attende l'ok definitivo del giocatore.

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