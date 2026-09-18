Di Battista torna a casa: "Sto molto meglio. Vi racconterò..."

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Alessandro Di Battista è finalmente tornato a casa dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma a causa del malore accusato a Cuba. Questa mattina l'ex parlamentare del Movimento 5 stelle, ha rassicurato sui social fan e follower sulle proprie condizioni, promettendo di raccontare quanto accaduto in queste ultime settimane e il percorso di riabilitazione che dovrà affrontare.

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Di Battista sui social

Sto molto meglio e finalmente sono a casa!

Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno.

Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare.

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