Lazio-Torino, Melli: "Piccinini non dovrebbe arbitrare più. Il confronto Sarri-Baroni?..."
Il giornalista Franco Melli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio riguardo Lazio-Torino, incontro diretto dal fischietto Marco Piccinini e terminato con un pareggio, conquistato dalle aquile poco prima del termine del match grazie al rigore procurato da Tijjani Noslin e tirato da Danilo Cataldi.
Le dichiarazioni di Franco Melli a Radio Radio
L'arbitraggio di Marco Piccinini in Lazio-Torino
Piccinini non dovrebbe arbitrare più, questo è un po’ il mio pensiero, perché se non ti accorgi in un’azione così, sei a quattro passi, che quello è un sacrosanto calcio di rigore, è meglio che appendi il fischietto al chiodo.
Riguardo la doppietta di Matteo Cancellieri
Quella che doveva essere la domenica vincente di Cancellieri è rimasta comunque la domenica di Cancellieri, ma la Lazio ha rischiato pesantemente di perdere.
Il pareggio delle aquile contro il Toro
Forse il pareggio è giusto, però Baroni l’ha conquistato e direi che abbia i maggiori motivi per rimpiangere quello che è accaduto, perché avrebbe dovuto secondo me, per come si erano messe le cose nel secondo tempo, addirittura vincere.
Il confronto tra il Conan Maurizio Sarri e il mister Marco Baroni
Baroni salva il posto meritatamente, perché ho visto un Torino più in salute, con maggiore tenuta atletica, con maggiore resistenza alla fatica rispetto alla Lazio. La Lazio si è salvata perché ha alcuni giocatori, soprattutto nella fase offensiva, qualitativamente migliori, ma io credo si possa dire che il confronto Sarri-Baroni vede l’ex allenatore della Lazio in vantaggio.