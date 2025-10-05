Lazio-Torino, Melli: "Piccinini non dovrebbe arbitrare più. Il confronto Sarri-Baroni?..."

Il giornalista Franco Melli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio riguardo Lazio-Torino, incontro diretto dal fischietto Marco Piccinini e terminato con un pareggio, conquistato dalle aquile poco prima del termine del match grazie al rigore procurato da Tijjani Noslin e tirato da Danilo Cataldi.

Le dichiarazioni di Franco Melli a Radio Radio

L'arbitraggio di Marco Piccinini in Lazio-Torino

Piccinini non dovrebbe arbitrare più, questo è un po’ il mio pensiero, perché se non ti accorgi in un’azione così, sei a quattro passi, che quello è un sacrosanto calcio di rigore, è meglio che appendi il fischietto al chiodo.

Riguardo la doppietta di Matteo Cancellieri

Quella che doveva essere la domenica vincente di Cancellieri è rimasta comunque la domenica di Cancellieri, ma la Lazio ha rischiato pesantemente di perdere.

Il pareggio delle aquile contro il Toro

Forse il pareggio è giusto, però Baroni l’ha conquistato e direi che abbia i maggiori motivi per rimpiangere quello che è accaduto, perché avrebbe dovuto secondo me, per come si erano messe le cose nel secondo tempo, addirittura vincere.

Il confronto tra il Conan Maurizio Sarri e il mister Marco Baroni