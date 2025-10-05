Qualificazione Mondiali 2026, Estonia-Italia: dove seguire l'incontro in tv e in streaming

La sosta per le Nazionali è cominciata, i calciatori hanno risposto alle chiamate dei mister e sono partiti per aiutare la loro Nazionale a qualificarsi al FIFA Club World 2026. Per quanto riguarda l'Italia, dopo una sconfitta contro la Norvegia e tre vittorie con Moldavia, Estonia e Israele, gli Azzurri di Gennaro torneranno in campo sabato 11 ottobre alle ore 20:45, quando la squadra giocherà in trasferta contro l'Estonia a Le Coq Arena.

Estonia-Italia: dove vedere l'incontro

Il prossimo weekend ricominciano gli impegni per la formazione azzurra, che si recherà allo stadio Le Coq Arena per affrontare l'Estonia, squadra che il 5 settembre aveva sconfitto grazie alle reti di Kean, Raspadori, Bastoni e alla doppietta di Retegui. Buone notizie per i tifosi che potranno seguire l'incontro in diretta tv e in chiaro su RAI 1 o in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Estonia-Italia: i convocati del ct Gennaro Gattuso

Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

Difensori: Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Brighton), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma), Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), F.P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Piccoli (Fiorentina).

