Caso Taylor, Fabiani denuncia un agente: i dettagli

Come aveva già annunciato in occasione della conferenza stampa di presentazione dei due nuovi giocatori biancocelesti, Taylor e Ratkov, secondo quanto raccolto da Il Messaggero, il direttore sportivo Angelo Fabiani si è recato nella giornata di ieri alla stazione dei carabinieri di Trastevere per denunciare un agente che si sarebbe intromesso in maniera scorretta nell’affare attorno a Taylor.

Le dichiarazioni del ds

E alla domanda sul motivo per cui si fosse recato dalle forze dell’ordine Fabiani ha risposto: “Di solito quando si viene qui ci sono due motivi: o perché si viene convocati, o perché si viene a sporgere denuncia, che è il mio caso”.