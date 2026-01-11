Castellanos in rete con il West Ham nel match di FA Cup

Pochi giorni fa sono arrivati quasi 30 milioni alla Lazio e Castellanos è partito per trasferirsi, direzione Londra. Per lui seconda partita da titolare e se nel primo match con la maglia del West Ham non ha minimamente brillato, oggi ha sicuramente lasciato il segno nel match contro il QPR valido per il 3° turno di FA Cup. Di seguito il video del gol dell'attaccante argentino.

Il match

I tempi regolamentari si sono conclusi con il risultato di 1-1 con la rete di Summerville da un lato e il gol di Kone dall'altro. Nel primo tempo supplementare, invece, il Taty si è preso la scena ed ha siglato la rete del momentaneo vantaggio del West Ham con un colpo di testa perfetto che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Il gol di Castellanos sui social