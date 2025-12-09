Calciomercato Lazio, ancora nessun accordo con Marusic: due club di Serie A puntano il terzino

La finestra di mercato di gennaio sta per aprirsi e, nonostante soltanto il 16 dicembre si scoprirà se il mercato sarà sbloccato o meno, il Comandante Maurizio Sarri ha già iniziato ad individuare i principali obiettivi che rinforzeranno la Lazio, come un vice Zaccagni (Insigne), una mezzala (Ilic) ed un terzino, nel caso in cui si riesca a far partire Nuno Tavares. L'arrivo del calciomercato, tuttavia, porterà anche un grande problema legato al futuro di Adam Marusic, pilastro della rosa biancoceleste da anni.

Marusic - Fraioli

Calciomercato Lazio: il futuro di Adam Marusic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il terzino chiede due anni più opzione e cifre più alte rispetto a giugno, quando la firma saltò all'ultimo, nel frattempo le altre squadre hanno iniziato a farsi avanti e sembra che sia Napoli che Juventus sarebbero pronte ad offrirgli un pre-contratto già a partire da gennaio, per poi portarlo via a zero in estate, ma non solo, anche il Besiktas è interessato al montenegrino. Al momento il Comandante sta facendo il possibile per risanare il rapporto tra il numero 77 e la Società, anche perché perdere un pilastro come lui comporterebbe una grande spesa per sostituirlo.

Lazzari e Hysaj: il punto sui due terzini

Per quanto riguarda Elseid Hysaj, il terzino è nuovamente finito fuori lista e a giugno scadrà il suo contratto, mentre la situazione per Manuel Lazzari è diversa, infatti, a fine agosto il numero 29 stava valutando l'offerta del Sassuolo vale a dire un prestito con riscatto e uno stipendio pagato interamente.