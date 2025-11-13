Mancini allenatore dell'Al Sadd: con lui anche Cesar e Maccarone - le foto dell'accordo

Roberto Mancini torna ad allenare dopo un anno. L'ex ct dell'Italia, infatti, avrebbe già accettato la proposta del club Al Sadd, in Qatar.

Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, Mancini si troverebbe già lì per firmare il contratto da allenatore.

Il suo staff

A volare in Qatar non sarà solo un ex biancoceleste, ma anche Cesar - allenato dallo stesso Mancini all'Inter e alla Lazio - e Maccarone.

L'ex ct della Nazionale torna, quindi, ad allenare un club dopo più di 7 anni, quando si trovava in panchina dello Zenit.

