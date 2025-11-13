La Lazio Women al Campidoglio: la foto con l'assessore Onorato

La squadra femminile della Lazio, al Campidoglio, ha incontrato l'Assessore Alessandro Onorato: ecco le foto.

Simona Nicoli /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram. La foto in questione lo raffigura con le calciatrici della Lazio Women, in visita al Campidoglio.

Lazio Women al Campidoglio

Per la loro foto ufficiale di squadra, le giocatrici della Lazio Women sono state ricevuto in Campidoglio. Lì, l'Assessore Alessandro Onorato ha deciso di immortalare il momento e postarlo nelle proprie storie Instagram.

La storia dell'Assessore Onorato

Alessandro Onorato con Lazio Women
