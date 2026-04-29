Motta-Lazio, 4 rigori e un segreto: “Penso solo agli errori”

La notte perfetta di Motta: 4 rigori parati e Lazio in finale

Il nuovo eroe della Lazio, Edoardo Motta, è stato intervistato da Tuttosport, si è preso la scena nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, diventando decisivo con quattro rigori parati. Una prestazione definita “pazzesca” da Dino Zoff, che ha consacrato il giovane portiere classe 2005.

Nonostante l’impresa, Motta sorprende tutti: “Ripenso più agli errori che alle parate”. Un approccio mentale che racconta molto della sua personalità: concentrazione, umiltà e continua ricerca del miglioramento.

Determinante anche la preparazione: il portiere aveva studiato i rigoristi avversari grazie a un bigliettino nascosto nella borraccia, oggi conservato come ricordo sul comodino.

Mentalità e sacrificio: il segreto del talento della Lazio

Dietro la prestazione di Edoardo Motta c’è una mentalità fuori dal comune. “La mia forza è la serenità”, racconta, spiegando come abbia vissuto senza pressione una partita decisiva.

Fondamentale anche il supporto della famiglia: il pensiero, dopo la qualificazione, è andato ai genitori, simbolo dei sacrifici fatti per permettergli di inseguire il sogno.

Tra i suoi modelli spiccano Gianluigi Buffon e Petr Čech, mentre sul presente indica tra i migliori portieri italiani Donnarumma, Carnesecchi e Vicario.

Curiosa anche la sua filosofia: “Non credo in Dio, credo nel lavoro”. Una mentalità concreta, che riflette un percorso costruito passo dopo passo.