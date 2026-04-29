Flaminio, dossier completato: la Lazio accelera sul nuovo stadio

Altro passo avanti per il progetto Flaminio. Come da programma ed entro i tempi previsti, la Lazio, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha consegnato al Comune di Roma le ultime integrazioni richieste, completando così il pacchetto documentale necessario per avviare la fase successiva dell’iter.

Flaminio, integrazioni completate: la Lazio consegna il dossier

Nel pomeriggio di lunedì, una delegazione dello staff tecnico che ha lavorato al progetto – presente anche il presidente Lotito – ha depositato presso il Dipartimento Sport le carte integrative richieste lo scorso 17 aprile.

Si tratta di interventi di natura tecnica, senza modifiche sostanziali rispetto al piano originario. Nessuna variazione sui nodi principali del progetto, come mobilità, accessi o copertura dello stadio, tutti temi sui quali erano già state presentate nuove documentazioni da parte del pool di specialisti guidato dall’architetto Marco Casamonti.

Un lavoro di rifinitura, dunque, utile a chiarire e integrare alcuni aspetti tecnici richiesti dagli uffici capitolini.

Stadio Flaminio, verso la Conferenza dei Servizi: i prossimi passi

Con la documentazione ora completa, il Campidoglio può procedere verso la convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare (attesa intorno a metà maggio), passaggio fondamentale per il riconoscimento del pubblico interesse del progetto stadio Flaminio.

Un momento chiave che potrebbe avvicinare in modo concreto la realizzazione del nuovo impianto biancoceleste.