Lazio, caso Pellegrini chiuso: la novità a due giorni dalla Juventus

Luca Pellegrini è stato reintegrato nella lista campionato della Lazio a due giorni dalla gara contro la Juventus.

Luca Pellegrini
Photo by Alex Livesey/Getty Images Via One Football

Pellegrini torna nella lista campionato

Il reintegro chiude il caso legato alla presenza di Pellegrini nella lista della Lazio per il campionato. Secondo quanto riportato da Radiosei, È questa la novità comunicata in vista del prossimo impegno dei biancocelesti.

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La novità prima della Juventus

Il momento dell’aggiornamento è significativo: alla partita con la Juventus mancano due giorni. Il rientro in lista avviene dunque nell’immediata vigilia della gara.

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