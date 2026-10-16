Lazio, caso Pellegrini chiuso: la novità a due giorni dalla Juventus
Luca Pellegrini è stato reintegrato nella lista campionato della Lazio a due giorni dalla gara contro la Juventus.
Photo by Alex Livesey/Getty Images Via One Football
Pellegrini torna nella lista campionato
Il reintegro chiude il caso legato alla presenza di Pellegrini nella lista della Lazio per il campionato. Secondo quanto riportato da Radiosei, È questa la novità comunicata in vista del prossimo impegno dei biancocelesti.
La novità prima della Juventus
Il momento dell’aggiornamento è significativo: alla partita con la Juventus mancano due giorni. Il rientro in lista avviene dunque nell’immediata vigilia della gara.
Nella pagina successiva: Cosa riguarda il reintegro di Pellegrini