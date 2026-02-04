Juventus-Lazio, svelato l'arbitro del match: le designazioni del 24° turno

L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale del match tra Juventus e Lazio

Ginevra Sforza /

 A pochi giorni dall'incontro, l'AIA ha svelato il direttore di gara presente per la sfida tra Juventus e Lazio

La designazione di Juventus-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Juventus e Lazio, sfida valida per la 24° giornata di Serie A, all'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bindoni. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Marchetti. Al VAR sarà presente Mazzoleni con Maresca all'AVAR. 

Le composizioni arbitrali per la 24° giornata di Serie A

H. VERONA – PISA    Venerdì 06/02 h. 20.45

DOVERI

BACCINI – COLAROSSI

IV:      MASSIMI

VAR:     NASCA

AVAR:      DI BELLO

 

GENOA – NAPOLI     Sabato 07/02 h. 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:      MANGANIELLO

VAR:      DI BELLO

AVAR:      FABBRI

 

FIORENTINA – TORINO     Sabato 07/02 h. 20.45

COLOMBO

TEGONI – BAHRI

IV:       BONACINA

VAR:      MARINI

AVAR:       MARESCA

 

BOLOGNA – PARMA     h. 12.30

COLLU

BERTI – LAUDATO

IV:      LA PENNA

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MAGGIONI

 

LECCE – UDINESE    h. 15.00

RAPUANO

CECCONI – ROSSI C.

IV:      ABISSO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:    FABBRI

 

SASSUOLO – INTER    h. 18.00

CHIFFI (foto)

VECCHI – CECCON

IV:     GALIPO’

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      AURELIANO

 

JUVENTUS – LAZIO    h. 20.45

GUIDA

PERETTI – BINDONI

IV:     MARCHETTI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     MARESCA

 

ATALANTA – CREMONESE     Lunedì 09/02 h. 18.30

PICCININI

FONTANI – GIUGGIOLI

IV:     ARENA

VAR:     AURELIANO

AVAR:       DEL GIOVANE

 

ROMA – CAGLIARI     Lunedì 09/02 h. 20.45

MARCENARO

PASSERI – TRINCHIERI

IV:       FELICIANI

VAR:     PATERNA

AVAR:     DI PAOLO

