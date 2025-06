Marusic, futuro in bilico: Lazio o addio dopo otto anni?

Contratto in scadenza e distanza con la Lazio

Adam Marusic si trova davanti a una scelta cruciale: proseguire la sua avventura con la Lazio o intraprendere una nuova esperienza dopo otto stagioni in biancoceleste. Il suo contratto è in scadenza e, sebbene siano in corso da tempo le trattative per il rinnovo — con tanto di opzione per un ulteriore anno — il nodo principale resta l'adeguamento dell’ingaggio richiesto dal suo entourage. La società capitolina appare restia ad accettare aumenti, preferendo mantenere o ridurre l’attuale stipendio del terzino montenegrino. Con la scadenza sempre più vicina, il rischio di separazione cresce.

Marusic - Depositphotos

Fiorentina interessata, Lazio valuta alternative

Secondo Il Messaggero, la distanza tra domanda e offerta potrebbe concretamente portare alla fine del rapporto tra Marusic e la Lazio. In caso di addio, i biancocelesti dovrebbero cercare un nuovo esterno difensivo o puntare su risorse interne, come Romano Floriani Mussolini, rientrato dal prestito alla Juve Stabia. Intanto, in Serie A, c'è già chi osserva con attenzione: la Fiorentina avrebbe individuato in Marusic un potenziale rinforzo per la fascia destra, da affiancare a Dodò come alternativa più solida sul piano difensivo.