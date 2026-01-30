Lazio-Genoa, Pellegrini viene ammonito e salterà la prossima

Siamo al minuto 75 del match tra Lazio e Genoa. Dopo un primo tempo molto tattico e bloccato, caratterizzato da poche emozioni nella seconda frazione tutto cambia con ben 4 gol in meno di 30 minuti. Per i biancocelesti doppio vantaggio siglato da Pedro (su rigore) e Taylor poi la risposta del Genoa con Malinovski (anche lui su rigore) e Vitinha. La brutta notizia in casa biancoceleste arriva anche con l'ammonizione di Luca Pellegrini, giocatore diffidato che salterà la prossima partita a Torino contro la Juventus.

Gli altri laziali ammoniti del match

Insieme a Luca Pellegrini un altro cartellino ha sanzionato un altro calciatore. Parliamo del portiere Ivan Provedel, che dopo il gol incassato su rigore è andato a prendersi con Vitinha, l'arbitro Zufferli non ha potuto che estrarre il cartellino giallo per il numero 94 della Lazio.

Le alternative a sinistra per sostituire Pellegrini

Come già detto Luca Pellegrini mancherà nel prossimo match che si disputerà all'Allianz Arena di Torino, nella sfida tra Juventus e Lazio. Poche le alternative utili a Maurizio Sarri. Una è quella di Nuno Tavares, sempre se il portoghese non partirà prima verso una nuova destinazione, l'altra ipotesi, la più concreta è quella di vedere Adam Marusic giocare da terzino sinistro e mettere Manuel Lazzari a destra.