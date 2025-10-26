La Roma batte il Sassuolo e aggancia il Napoli; pari tra Verona e Cagliari

Prosegue questa domenica di Serie A dopo la sfida delle 12:30 tra Torino e Genoa; nel pomeriggio invece, si sono giocate Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari.

Sassuolo-Roma

Dopo le sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, la Roma torna a vincere e lo fa in campionato in casa del Sassuolo. La gara si sblocca dopo sedici minuti grazie alla rete di Dybala, la sua prima in campionato. Il Sassuolo si fa vedere diverse volte dalle parti di Svilar ma non riesce a trovare il gol. Con questa vittoria, la Roma aggancia il Napoli ritrovando la vetta della classifica.

Verona-Cagliari

I padroni di casa si fanno riprendere nel finale e non riescono a centrare la prima vittoria in campionato. Dopo il doppio vantaggio siglato da Gagliardini e Orban, il Cagliari accorcia le distanze con Idrissi e nel finale trova il gol del pareggio con Felici.