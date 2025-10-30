Pisa-Lazio, Pedro: “Perso un’occasione, mi avvicino al ritiro"

Dopo lo 0-0 contro il Pisa, che vale comunque il terzo clean sheet stagionale per la Lazio, Pedro ha commentato la prestazione dei biancocelesti ai microfoni di Dazn.

Era difficile giocare, abbiamo cercato spazi tra le linee, il mister mi ha messo lì per cercare le linee del centrocampo, abbiamo sbagliato la linea, qualche passaggio e l’opportunità di risalire la classifica. Dobbiamo pensare al Cagliari ora. Cosa mi ha richiesto Sarri? Giocare tra le linee e cercare lo spazio per Zaccagni e Isaksen, era difficile trovarle. Abbiamo buttato tante palle lunghe, era difficile creare e trovare spazio tra le linee. Loro nei minuti finali hanno giocato meglio di noi.