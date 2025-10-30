Pisa-Lazio, Pedro: “Perso un’occasione, mi avvicino al ritiro"
L’attaccante spagnolo analizza il pareggio contro il Pisa e richiama la squadra alla concentrazione in vista del prossimo impegno con il Cagliari
“Gara difficile, abbiamo sbagliato troppe scelte”
Dopo lo 0-0 contro il Pisa, che vale comunque il terzo clean sheet stagionale per la Lazio, Pedro ha commentato la prestazione dei biancocelesti ai microfoni di Dazn.
Era difficile giocare, abbiamo cercato spazi tra le linee, il mister mi ha messo lì per cercare le linee del centrocampo, abbiamo sbagliato la linea, qualche passaggio e l’opportunità di risalire la classifica. Dobbiamo pensare al Cagliari ora. Cosa mi ha richiesto Sarri? Giocare tra le linee e cercare lo spazio per Zaccagni e Isaksen, era difficile trovarle. Abbiamo buttato tante palle lunghe, era difficile creare e trovare spazio tra le linee. Loro nei minuti finali hanno giocato meglio di noi.
“Obiettivo Europa, ma serve continuità”
Pedro ha poi invitato la squadra a reagire subito:
Obiettivo? Non lo so è difficile dirlo, abbiamo iniziato molto male, dobbiamo andare partita in partita, si parla, la squadra ha sempre l’obiettivo chiaro di entrare in Europa e deve esserlo per tutti ma dobbiamo lavorare. Abbiamo perso l’opportunità oggi, dovremo fare una bella prestazione col Cagliari. Sarri non è cambiato tanto, lo conosciamo come allenatore e le sue idee che richiede alla squadra, stiamo cercando ora di lavorare compatti".
