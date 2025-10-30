Pisa-Lazio, Sarri: "Da giugno purtroppo non abbiamo notizie positive, siamo rimasti a galla"

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Dazn al termine dell'incontro della Lazio a Pisa, partita che si è conclusa con un pareggio e senza nessun gol segnato.

Le dichiarazioni di Sarri a Sky Sport

Sull'incontro Pisa-Lazio

Bicchiere mezzo pieno? Siamo venuti qui con gente che era impensabile fosse performante per due partite di fila, venivano da periodi di lunga inattività. Siamo venuti qui poi per gentile concessione della Lega con 4 giorni di riposo contro i 6 del Pisa. Il problema nostro è che abbiamo tanti giocatori fuori. La squadra sta trovando solidità. Davanti siamo mancati. Problema centravanti? No, c'è un problema offensivo. Oggi va bene così. Vediamo, aspettiamo che rientrino un po' tutti".

Su Toma Basic e la rosa biancoceleste

Basic è stato bravo, era da tanto tempo che era fuori lista. Isaksen viene da una malattia debilitante, quattro giorni fa ha fatto una grande partita. Questa sera ha pagato quello che inevitabilmente avrebbe pagato. Da giugno purtroppo non abbiamo notizie positive, siamo rimasti a galla. La squadra comunque è migliorata, ora è più solida. Il successo è arrivare a fine anno con 7-8 giocatori pronti per una squadra più competitiva.

Su Danilo Cataldi

Giocare a Roma per un romano non è mai semplice. Molto probabilmente fare un anno fuori gli ha fatto bene. Danilo è un giocatore intelligente, tecnicamente di buon livello, gli manca un pizzico di cilindrata, se avesse un motore leggermente superiore, sarebbe un giocatore di grande squadra".

Se la Lazio gli dà entusiasmo

Il mio calcio non riesco a produrlo, però la devo prendere come un'occasione di fare qualcosa di diverso. Mi ritrovo con una squadra che non ho potuto cambiare. Non è il calcio che prediligo, ma fare qualcosa di diverso mi diverte, mi dà nuovi stimoli. Il gruppo è sano. Motivi per divertirsi ce ne sono, motivi per incazzarsi forse ancora uno in più. Ci sono dentro, anche volentieri.

