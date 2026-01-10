Clamoroso, Lazio e gli episodi arbitrali sfavorevoli: De Marco mette like ad un post

Andrea De Marco, ex arbitro di Serie A e membro dell'AIA, ha messo like ad un post inerente agli episodi arbitrali sfavorevoli alla Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Valerio Pennicino/Getty Images via onefootball
Andrea De Marco, ex arbitro di Serie A e membro dell'AIA che si occupa delle relazioni con i club di Serie A e Serie B, ha messo like ad un post pubblicato da Radio Laziale inerente alle dichiarazioni dell'ex sindaco Francesco Rutelli dove evidenziava le incapacità del club biancoceleste nel farsi rispettare in campo arbitrale. Andrea De Marco ha una grande rilevanza all'interno della FIGC, tanto che spesso è presente a Open Var al posto del capo designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

Il post di Radio Laziale 

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Rutelli a Radio Laziale alle quali De Marco ha messo like 

