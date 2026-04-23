Conferenza Percassi: "Pessima direzione arbitrale e non è la prima con la Lazio in Coppa"

L'Ad Antonio Percassi è intervenuto in conferenza stampa al termine della semifinale di Coppa Italia Atalanta-Lazio. Al contrario, il mister Raffaele Palladino ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione.

Di fronte ad una grande prestazione della squadra con un pubblico straordinario. Siamo incappati in una pessima direzione arbitrale dove è l’episodio di Ederson è stato molto grave perché c’era anche un rigore di Gila e noi non abbiamo capito cosa hanno visto. Non è la prima volta che ci capita con la Lazio in Coppa Italia. Visti gli strumenti che ci sono a disposizioni, certi errori non ci dovrebbero essere. Ci sono delle situazioni in campo difficili. L’arbitro ha convalidato l’azione, e da parte del VAR c’è stato un gravissimo errore. Sono azioni che cambiano le partite. L'Atalanta ripartirà come ha sempre fatto, nonostante il grande amaro in bocca.