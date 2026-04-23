Conferenza Percassi: "Pessima direzione arbitrale e non è la prima con la Lazio in Coppa"
L'Ad Antonio Percassi è intervenuto in conferenza stampa al termine della semifinale di Coppa Italia Atalanta-Lazio
L'Ad Antonio Percassi è intervenuto in conferenza stampa al termine della semifinale di Coppa Italia Atalanta-Lazio. Al contrario, il mister Raffaele Palladino ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione.
La conferenza stampa di Percassi
Di fronte ad una grande prestazione della squadra con un pubblico straordinario. Siamo incappati in una pessima direzione arbitrale dove è l’episodio di Ederson è stato molto grave perché c’era anche un rigore di Gila e noi non abbiamo capito cosa hanno visto. Non è la prima volta che ci capita con la Lazio in Coppa Italia. Visti gli strumenti che ci sono a disposizioni, certi errori non ci dovrebbero essere. Ci sono delle situazioni in campo difficili. L’arbitro ha convalidato l’azione, e da parte del VAR c’è stato un gravissimo errore. Sono azioni che cambiano le partite. L'Atalanta ripartirà come ha sempre fatto, nonostante il grande amaro in bocca.