Conferenza Patric: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Motta ha molta maturità..."
Patric è intervenuto in conferenza stampa per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia del club biancoceleste
Patric è intervenuto in conferenza stampa per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia del club atric
La conferenza stampa di Patric
A livello di cuore e di gruppo è stata una grande vittoria. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra nonostante in certi frangenti abbiamo sofferto l’Atalanta. La squadra negli ultimi due mesi ha avuto grande maturità. Abbiamo raggiunto un grande traguardo: tengo a sottolineare la grande prestazione di Motta perché ha molta maturità
Con Sarri sto crescendo molto. Voglio ringraziare anche i nostri tifosi perché ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Dobbiamo pensare solo al campionato, il resto lo vedremo dopo