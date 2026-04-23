Conferenza Patric: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Motta ha molta maturità..."

Patric è intervenuto in conferenza stampa per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia del club biancoceleste

Michelle De Angelis /
Patric - Depositphotos
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Patric è intervenuto in conferenza stampa per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia del club atric

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La conferenza stampa di Patric

A livello di cuore e di gruppo è stata una grande vittoria. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra nonostante in certi frangenti abbiamo sofferto l’Atalanta. La squadra negli ultimi due mesi ha avuto grande maturità. Abbiamo raggiunto un grande traguardo: tengo a sottolineare la grande prestazione di Motta perché ha molta maturità

Con Sarri sto crescendo molto. Voglio ringraziare anche i nostri tifosi perché ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Dobbiamo pensare solo al campionato, il resto lo vedremo dopo

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