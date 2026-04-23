Patric è intervenuto in conferenza stampa per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia del club atric

A livello di cuore e di gruppo è stata una grande vittoria. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra nonostante in certi frangenti abbiamo sofferto l’Atalanta. La squadra negli ultimi due mesi ha avuto grande maturità. Abbiamo raggiunto un grande traguardo: tengo a sottolineare la grande prestazione di Motta perché ha molta maturità