Disposto il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi della Lazio. Per il derby…

Dopo gli scontri verificatisi in autostrada lo scorso weekend tra ultras della Lazio di ritorno da Lecce e ultras del Napoli diretti a Torino, è arrivata la decisione del Viminale.

Polizia - Depositphotos

Divieto di trasferte fino a fine stagione

Come riportato dall'ANSA, lo ha disposto il ministro dell'Interno dopo gli scontri di domenica scorsa in A1. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre.

Non riguarderà il derby

A quanto si apprende il divieto di trasferta fino al termine della stagione, disposto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per i tifosi del Napoli e della Lazio dopo gli scontri in A1 tra ultras delle due tifoserie, non si applicherà al derby Roma-Lazio ancora da calendarizzare ma al momento in programma per il 17 maggio prossimo, in ragione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.