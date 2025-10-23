Lazio-Juventus, l'appello del tifo organizzato: "Domenica devono contestare tutti"

Dopo la conquista di un punto d'oro a Bergamo, le aquile si preparano a riscendere in campo con l'energia giusta per tentare di conquistare i 3 punti e cambiare la loro sorte, tuttavia, l'incontro non sarà affatto facile, infatti, domenica 26 ottobre alle ore 20:45 la Lazio dovrà affrontare la Juventus, che viene da due sconfitte: una con il Como in Serie A e l'altra nel match di Champions League contro il Real Madrid. Riguardo la partita, diretta dal fischietto Colombo e visibile su Dazn, è intervenuto il tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Quei tifosi della Lazio che dall'altra estate ci hanno chiesto di fare tutto, l'impossibile, per contestare questa società, domenica dal 1' al 15' minuto del primo tempo che si contesta, devono contestare tutti quanti e seguire le linee guida del tifo organizzato perché se iniziamo in 35.000 i primi 4 minuti ma dal quinto minuto siamo in 300 è inutile. Dal 16' del primo tempo bisognerà fare l'inferno e sostenere, come sempre, la nostra Lazio.

