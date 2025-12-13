Incredibile al Tardini, doppia espulsione per la Lazio
Biancocelesti in 10, succede di tutto: ecco perché
Sta succedendo di tutto al Tardini durante il match tra Parma e Lazio. Dopo aver ricevuto un'espulsione nel primo tempo, data a Zaccagni, i biancocelesti si vedono espellere anche un altro giocatore nel secondo tempo.
Questa volta è toccato a Basic, che ha reagito ad un fallo subito in precedenza con un colpo al volto assolutamente volontario. L'espulsione, seppure giusta per la reazione, andava revocata per un fallo precedente su Basic.
Sarri, oltre a Zaccagni, dovrà fare a meno anche di Basic per la sfida contro la Cremonese