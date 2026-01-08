Ratkov: "I miei anni a Salisburgo sono stati meravigliosi. Lazio?..."
Petar Ratkov, nuovo arrivato nel club biancoceleste, ha speso alcune parole per salutare tutti i tifosi del Salisburgo, che l'hanno sempre sostenuto
I saluti di Petar Ratkov al Salisburgo
I miei anni a Salisburgo sono stati meravigliosi. Ho imparato molto come calciatore e come persona, e ho vissuto momenti davvero speciali. Penso che ora sia il momento giusto per fare il prossimo passo. La Lazio mi offre una fantastica opportunità. Come ultima cosa, voglio ringraziare i miei compagni di squadra, gli allenatori, tutto lo staff e i tifosi per il loro supporto. Addio Salisburgo!
I saluti di Marcus Mann
Petar è cresciuto eccezionalmente bene a Salisburgo, specialmente negli ultimi sei mesi, ed è stato una parte importante della nostra squadra. È comprensibile che ora voglia cogliere l'opportunità di trasferirsi in una delle top leagues. I gol che verranno a mancare di conseguenza non devono essere sottovalutati, quindi tutti saranno chiamati a dare il massimo per compensare questa perdita.Auguriamo a Petar tutto il meglio e un successo continuo nel suo nuovo club e nelle sue future sfide sportive.