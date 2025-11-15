Roma-Lazio, Piemonte: “Stiamo preparando al meglio questa partita”
Ai microfoni ufficiali del club, l’attaccante della Lazio Women Martina Piemonte ha parlato del derby di domani con la Roma
Insieme al mister Grassadonia, nel pomeriggio sono arrivate anche le parole di Martina Piemonte, attaccante della Lazio Women che domani affronterà la Roma al Tre Fontane: ecco le sue dichiarazioni.
Le parole di Martina Piemonte ai microfoni di LSC
Sicuramente domenica è stata una partita bella a livello di squadra, fino all’ultimo ci abbiamo creduto tutte. Per un attaccante è un po’ più difficile, ma con una squadra che gioca come abbiamo fatto noi sicuramente devo stare attenta anche all’ultimo secondo e portare la squadra a vincere. Questo è il mio lavoro, come le altre hanno fatto benissimo e io per fortuna ho fatto il mio. Che attenzione servirà domenica? Come il mister in ogni partita, la stiamo preparando al meglio sotto ogni punto di vista. Il mister è molto cinico, attento su ogni dettaglio. Sarà una partita tosta, anche lì fino all’ultimo dovremo stare in gara e spero che riusciremo a portare avanti il lavoro che stiamo facendo come contro il Napoli.
Le parole di Piemonte sull’ultimo derby perso
Derby in Women’s Cup? Quella partita ci ha segnato, è stato un brutto scivolone e come ogni volta bisogna rialzarsi più forti di prima. Lo stiamo dimostrando, è successo anche contro il Milan ma ci siamo rialzate. Dobbiamo avere continuità, dobbiamo farlo perché siamo la Lazio e rispetto all’anno scorso abbiamo una nostra identità e dobbiamo portarlo avanti. Sicuramente una rivincita a livello nostro, di orgoglio. Metteremo tutto quello che abbiamo per portarla a casa.
Le emozioni nel giocare il derby
Che emozioni provo? È bellissimo giocare il derby Roma - Lazio, è emozionante. Già solo sentire “Roma - Lazio” ti dice tutto. Da parte mia come sempre sono a mille, non vedo l’ora di giocarlo però stavolta portandolo a casa. Gol? Devo solo dire grazie alla squadra e al mister e a tutto il lavoro dello scorso anno. Rientrando dall’Inghilterra ho un po’ accusato il rientro. Adesso mi sento più sicura e mi sento a casa con la squadra e col mister. Come dico ogni anno, do il massimo a ogni partita e poi i risultati si vedono alla fine.