Roma-Lazio, Piemonte: “Stiamo preparando al meglio questa partita”

Insieme al mister Grassadonia, nel pomeriggio sono arrivate anche le parole di Martina Piemonte, attaccante della Lazio Women che domani affronterà la Roma al Tre Fontane: ecco le sue dichiarazioni.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via OneFootball

Le parole di Martina Piemonte ai microfoni di LSC

Sicuramente domenica è stata una partita bella a livello di squadra, fino all’ultimo ci abbiamo creduto tutte. Per un attaccante è un po’ più difficile, ma con una squadra che gioca come abbiamo fatto noi sicuramente devo stare attenta anche all’ultimo secondo e portare la squadra a vincere. Questo è il mio lavoro, come le altre hanno fatto benissimo e io per fortuna ho fatto il mio. Che attenzione servirà domenica? Come il mister in ogni partita, la stiamo preparando al meglio sotto ogni punto di vista. Il mister è molto cinico, attento su ogni dettaglio. Sarà una partita tosta, anche lì fino all’ultimo dovremo stare in gara e spero che riusciremo a portare avanti il lavoro che stiamo facendo come contro il Napoli.

Le parole di Piemonte sull’ultimo derby perso

Derby in Women’s Cup? Quella partita ci ha segnato, è stato un brutto scivolone e come ogni volta bisogna rialzarsi più forti di prima. Lo stiamo dimostrando, è successo anche contro il Milan ma ci siamo rialzate. Dobbiamo avere continuità, dobbiamo farlo perché siamo la Lazio e rispetto all’anno scorso abbiamo una nostra identità e dobbiamo portarlo avanti. Sicuramente una rivincita a livello nostro, di orgoglio. Metteremo tutto quello che abbiamo per portarla a casa.

Le emozioni nel giocare il derby