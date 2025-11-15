Roma Femminile, le calciatrici convocate per il derby contro la Lazio

Queste le calciatrici convocate dal mister giallorosso Luca Rossettini

Emanuele Petrucci /
Lazio Women-Roma
Lazio Women-Roma - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

C’è tanta attesa per il derby di domani pomeriggio al Tre Fontane tra Roma e Lazio Women. Proprio in questi minuti, attraverso un comunicato ufficiale la società giallorossa ha diramato la lista delle convocate per la sfida di domani contro la Lazio.

Lazio Women-Roma - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lazio Women-Roma - Via onefootball  (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Roma Femminile, le calciatrici convocate per il derby 

Ecco le 22 giallorosse convocate da Luca Rossettini:

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Di Guglielmo

Dragoni

Galli

Giugliano

Greggi

Kuhl

Lukasova

Oladipo

Pandini

Pante

Pilgrim  

Rieke

Soggiu

Thogersen

Valdezate

Veje

Viens

Gli indisponibili

La Roma dovrà fare a meno di tre calciatrici: Heatly non ci sarà per squalifica, Haavi e Van Diemen invece sono fuori per problemi fisici.

