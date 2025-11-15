Roma Femminile, le calciatrici convocate per il derby contro la Lazio
Queste le calciatrici convocate dal mister giallorosso Luca Rossettini
Lazio Women-Roma - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)Lazio Women-Roma - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
C’è tanta attesa per il derby di domani pomeriggio al Tre Fontane tra Roma e Lazio Women. Proprio in questi minuti, attraverso un comunicato ufficiale la società giallorossa ha diramato la lista delle convocate per la sfida di domani contro la Lazio.
Roma Femminile, le calciatrici convocate per il derby
Ecco le 22 giallorosse convocate da Luca Rossettini:
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Di Guglielmo
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Kuhl
Lukasova
Oladipo
Pandini
Pante
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Thogersen
Valdezate
Veje
Viens
Gli indisponibili
La Roma dovrà fare a meno di tre calciatrici: Heatly non ci sarà per squalifica, Haavi e Van Diemen invece sono fuori per problemi fisici.