Roma Femminile, le calciatrici convocate per il derby contro la Lazio

C’è tanta attesa per il derby di domani pomeriggio al Tre Fontane tra Roma e Lazio Women. Proprio in questi minuti, attraverso un comunicato ufficiale la società giallorossa ha diramato la lista delle convocate per la sfida di domani contro la Lazio.

Lazio Women-Roma - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Roma Femminile, le calciatrici convocate per il derby

Ecco le 22 giallorosse convocate da Luca Rossettini: Babajide Baldi Bergamaschi Corelli Di Guglielmo Dragoni Galli Giugliano Greggi Kuhl Lukasova Oladipo Pandini Pante Pilgrim Rieke Soggiu Thogersen Valdezate Veje Viens

Gli indisponibili

La Roma dovrà fare a meno di tre calciatrici: Heatly non ci sarà per squalifica, Haavi e Van Diemen invece sono fuori per problemi fisici.