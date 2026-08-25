Lazio, Patric ancora fuori dai radar: ecco le condizioni del difensore

La situazione di Patric continua a tenere in ansia la Lazio: il difensore è ancora fermo ai box e non ci sono certezze sulla data del suo rientro in campo.

​Il mistero dell'infortunio muscolare

​Fermatosi a inizio ritiro, il centrale ha saltato interamente la preparazione atletica. Sebbene inizialmente il club non avesse parlato di problemi muscolari, l'edizione odierna de Il Messaggero ha chiarito che lo spagnolo è bloccato da uno stiramento muscolare, che lo tiene fermo in infermeria.

​Tempi di recupero ancora incerti

​Al momento non si conoscono i tempi esatti per il completo recupero del biancoceleste. Lo staff medico, infatti, monitora la situazione giorno dopo giorno, mentre il tecnico spera di poter aver presto a disposizione un'altra pedina per poter ampliare le rotazioni nel reparto arretrato.