Calciomercato Lazio, Lazzari, Romagnoli e Tavares in uscita? La situazione

La sessione di calciomercato estivo chiuderà i battenti soltanto il 1º settembre e alcuni biancocelesti potrebbero ancora dover fare le valigie e lasciare il club, tra questi risaltano Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli e Nuno Tavares.

Il futuro in bilico di Lazzari

L'esclusione nella recente trasferta di Bologna, dove il mister Gattuso non lo ha impiegato nemmeno per un minuto, rappresenta un chiaro segnale per il terzino ex Spal.

Le situazioni di Romagnoli e Ratkov

Contro il Bologna sono rimasti in panchina per tutta la gara anche Alessio Romagnoli, il cui futuro resta incerto tra l'ipotesi Atalanta e piste estere, e l'attaccante Petar Ratkov. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, con l'avanzare di Dia e di Noslin nelle gerarchie del tecnico, e il possibile arrivo di Andrea Pinamonti, per l'ex Salisburgo si aprono le strade per cercare fortuna altrove.

Il rientro di Tavares e gli scenari di mercato

Per quanto riguarda Nuno Tavares, anche il terzino portoghese compare sulla lista dei possibili partenti, ma Gattuso lo ha fatto scendere in campo nella ripresa contro il Bologna, dandogli minuti importanti dopo i recenti fastidi al ginocchio. La trattativa con il Porto, frenata da distanze economiche, potrebbe riaprirsi da qui alla fine della sessione.