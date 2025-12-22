De Grandis: "Il rigore su Castellanos lo hanno sempre dato. Quello di Noslin..."

A commentare la sfida dello scorso sabato contro la Cremonese e la gestione dell'arbitro Pairetto, è stato anche Stefano De Grandis ai microfoni di Radio Laziale.

Ogni volta che c'è un episodio dubbio non va mai a tuo favore. Il VAR è a senso unico, esiste il regolamento e non viene spesso seguito, il rigore su Castellanos a me non piace molto, ma sono rigori che hanno sempre dato. Quello su Noslin è sempre rigore, gli viene tirata la maglia, non c'è alcun dubbio dal pinto di vista regolamentare, per me è incredibile che il VAR non sia intervenuto.

La società dovrebbe chiedere chiaramente su decisioni non omogenee, falli che vengono fischiati la settimana prima non vengono confermati. Ci sono giocatori che hanno l'assoluzione primaria, giocatori che hanno un maggior rispetto e arbitri che non riescono a comportarsi in maniera omogenea.