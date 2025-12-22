Giudice Sportivo, ufficiale la squalifica di Guendouzi: il comunicato
Le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 16°giornata di Serie A
Terminata la 16° giornata di Serie A, il Giudice Sportivo, ha esposto le proprie decisioni relative al turno di campionato appena trascorso. Tra i verdetti emerge anche quello relativo alla squalifica per una giornata per Matteo Guendouzi.
Il comunicato
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Guendouzi out contro la Cremonese
Un’altra batosta per Maurizio Sarri che dovrà fare a meno anche del giocatore francese in vista della sfida contro la Cremonese, in programma il prossimo 27 dicembre alle ore 18:00 in trasferta. Una gara esterna molto delicata per i biancocelesti, reduci da un pareggio contro i grigiorossi per 0-0. Con l’assenza del francese Sarri dovrà iniziare a fare le sue valutazioni per un reparto che è in costante emergenza.
Emergenza a centrocampo
Mister Sarri in vista del prossimo impegno potrà avere a disposizione per il reparto di centrocampo solo Vecino, Belahyane e Cataldi: a seguito dell'assenza di Rovella per infortunio, Dele-Bashiru per la Coppa d'Africa, Guendouzi e Basic per squalifica.